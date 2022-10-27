中鋼公司翁朝棟董事長（右）頒發「綠色生活績效卓越獎」 予中鋼結構公司陳火坤董事長。（柯宗緯翻攝）

中鋼集團每年舉辦綠色生活評鑑活動，今年透過集團企業相互評比後，由中鋼結構公司發想的「將落葉變黃金，實踐循環經濟」脫穎而出，將腐朽落葉轉變為有機肥料，取代燃燒處理，除降低處理成本及減少空汙，也幫助燕巢在地農業發展，達到一舉三得之效，一舉奪得中鋼集團「綠色生活績效卓越獎」，

今（27）日由中鋼董事長翁朝棟頒獎給中鋼構董事長陳火坤。翁朝棟指出，中鋼呼應2050碳中和相關倡議，成為「台灣淨零行動聯盟」發起成員，也參與高雄市政府「產業淨零大聯盟」，共同推動能源、產業、生活、社會等4大淨零轉型。

其中，在「淨零綠生活」方面，中鋼以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等5大面向推行相關措施，積極向員工宣導落實減碳行動於日常生活，也每年進行集團公司綠色生活評鑑，考核集團關係企業綠色生活推動績效。

陳火坤提到，目前高雄燕巢廠區綠化面積比率高達37.4％，其中喬木約7500株，灌木約6萬株，除營造綠意盎然的優美環境外，也兼具減碳效益。為落實循環經濟理念。

陳火坤進一步說明，自2020年起，將廠區茂盛樹木伴隨的許多落葉回收，並結合在地種植竹筍農民，發揮創意使腐朽落葉轉變為有機肥料，取代燃燒處理，不僅整體降低處理成本及減少空汙，力助燕巢在地農業發展，達到一舉三得之效。