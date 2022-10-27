近年來許多年輕人逐漸不聽流行音樂，而是享受更為小眾的獨立樂團，其中有些獨立樂團也成功一炮而紅，順利跨入流行音樂的領域。不過一位女網友表示，身為標準聽團仔的男友竟嫌棄聽流行歌的她品味不好，讓她直呼「應該不是所有聽團仔都這樣吧，覺得自己聽的歌最特別最優越，還是我真的應該開始嘗試聽獨立音樂啊」。不過有網友笑說，獨立音樂就是因為紅不了才叫獨立，如果真的紅起來就是流行音樂了。

原PO在Dcard發文表示，自己平常都是聽華語、西洋流行歌，偶爾也會聽一點嘻哈音樂，但就是不太聽獨立樂團的歌，「也不是不喜歡，就是平常沒事不會放來聽」，男友則是標準聽團仔，因為參加各大音樂祭認識許多聽團的朋友。

沒想到原PO聽流行音樂時，卻被男友嫌棄品味不好，推薦給她自己的歌單，「但我是真的對獨立樂團沒興趣啊，我覺得聽流行歌也沒什麼不好的吧，音樂不是本來就自己喜歡最重要嗎？」坦言自己真的有點不爽，「應該不是所有聽團仔都這樣吧，覺得自己聽的歌最特別最優越，還是我真的應該開始嘗試聽獨立音樂啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「太大眾的東西是沒辦法讓聽團仔保持優越感的」、「意外嗎？聽團仔本來就有老鼠屎，自命清高的人一堆呢，反正小圈圈常態，正常啦」、「我根本都覺得這種人不是真的喜歡獨立音樂，只是喜歡當個『喜歡聽獨立音樂』的人而已」；另外也有網友直言，「聽個獨立音樂有什麼好優越的，阿不就寫得爛才一直在那，寫得好就變流行樂了」、「紅不了的才要在那」。