立法院教育及文化委員會27日到新竹棒球場「期中考察」，實地了解改善情況，同日下午新竹市政府也開記者會，再次說明改善進度。代理市長陳章賢說，改善小組目前共開13次小組會議，陸續完成多項改善，目標明年球季安排賽程。

市府27日公布新竹棒球場改善最新進度，陳章賢指出，改善小組已召開13次小組會議、每天召開施工檢討會議，每周邀中華職棒大聯盟、中職球員工會、味全龍球團、新竹市棒委會及各界專家等參與、提供建議。

陳章賢也說，待棒球場改善告一段落後，將邀各方確認改善情形，並與味全龍球團商討，安排球隊在新竹棒球場進行秋訓，目標明年球季一定會在新竹球場安排賽程。他也說，近來外界批評無人負責，對團隊是莫大傷害，強調所有進度都在軌道上，逐項改善完成後，依循流程重新開放。

陳章賢也說明，自7月底至今，已陸續完成內野紅土、草皮灑水系統、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區、觀眾席、球員休息區等改善，針對球員工會提出的27項回饋建議逐一改善，另也進行外野看台面漆刨除重漆、耐候鋼樓梯改善、增設7處固定式轉播平台、內野觀眾席牆面切割並拆除視線不良座位等。

中職球員工會辦公室副主任葉子彧也強調「重視專業、依循程序」，市府讓選手提供使用者實際意見，搭配上專業場務人員提供指導，將球場整體提升到位後，再依循程序按步就班讓職棒選手使用。

教練林家緯也表示，參與改善小組主要針對紅土、草皮改善，目前新竹市棒球場紅土區改善已有初步成果，待球隊測試後再針對球隊需求進行細部調整。

針對審計室報告內容，陳章賢則表示，市府積極配合檢討，釐清相關內容，依期限函覆審計室，並依契約檢討勞務廠商的專案管理、監造責任及統包商的設計、施工責任，有關公務人員責任部分將待檢調偵查結果，一併查明處理。