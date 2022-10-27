國民黨前副秘書長張榮恭27日出席台北論壇活動。（陳冠宇攝）

兩岸關係持續緊張，海基會前副董事長邱進益今（27）日呼籲，政府應向對岸釋放和平善意，並建議蔡英文總統可於明年元旦文告中發表和平宣言，向陸方表達兩岸共同談論一中原則與九二共識之意願。國民黨前副秘書長張榮恭則表示，大陸會希望將來有一個與習近平現在地位相稱的兩岸關係，這是台灣的挑戰。

邱進益今日出席台北論壇基金會舉辦之「中共「廿大」：中國式現代化→政策初探、人事布局、對台政策」講座，他於會上表示，很遺憾政府近年沒有採取任何行動來改善兩岸關係、對於避戰沒有一套方法。邱進益呼籲，民進黨政府應向對岸釋放和平的善意，如重啟小三通、兩岸航線開放、增加兩岸交流等。

邱進益也公開提出建言，他建議，蔡總統可在明年元旦文告中發表一篇重大的和平宣言，並於其中呼籲兩岸就一個中國原則與九二共識進行討論，一方面把球打過去給陸方接招，另一方面，我們自己也要認真準備、思考應如何去談論一個中國，而專家學者對此可發揮作用。

張榮恭則表示，中國共產黨是如此大的政權與政黨，台灣如果不講求和解，那是沒有和平的。他表示，自己上次與時任國民黨主席洪秀柱會見習近平時，習近平當面表示，「假如我們容忍台獨，中國人民會推翻我們」，因此，這次黨章修正案即寫入「堅決反對和遏制台獨」。

張榮恭認為，反對和遏制有所差異，「反對」台獨是立場聲明，「遏制」則是行動的表現；他也指出，兩岸關係列入中共的議程表，現在看來，美國、台灣似乎正在催促中共把順位向前提，這是台灣當前所面臨的危機。

張榮恭分析，中共全黨與全大陸會希望，將來有一個與習近平現在地位相稱的兩岸關係；他舉例，2013年習近平在印尼峇里島APEC峰會曾託蕭萬長帶話給時任總統馬英九，稱「兩岸的政治分歧不能一代傳一代」，張榮恭指出，此話已經過9年，而兩岸政治分歧越趨嚴重。

張榮恭擔憂，習近平已確立其核心地位，「兩岸關係不會這麼簡單地一直擺在那裡」，整個大陸與習近平個人的歷史使命感，會要求有一個與其歷史地位相稱的兩岸關係，這是台灣的挑戰，我方現在看來似乎沒有方法因應。

張榮恭也認為，台灣應該面對一個中國問題，他擔憂，「原本一中是談判的基礎，未來會不會變成打台灣的目標？」他認為，兩岸在和平主題上還有文章可做，但是不能缺乏政治基礎，或許可以使用九二共識，否則請執政者告訴我們如何處理。