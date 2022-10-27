天氣逐漸轉涼，日夜溫差大，不少人出現頭痛問題，到底該如何緩解。中醫師提到，冬季頭痛最常見原因分別是風寒頭痛、血虛頭痛及氣衝頭痛，像是身體疲勞、血壓瞬間升太快等，都會造成頭痛問題，並分享所對應的穴位治療方式，能有效舒緩疼痛。

中醫師李俊儀在臉書粉專提到，冬季頭痛最常見原因有3種，第一是「風寒頭痛」，當頭頸部暴露在寒冷環境，會導致組織氣血受阻，人體平衡反應會使頭頸的微血管急速收縮，因而出現頭痛症狀，例如熬夜加班後，精神較疲勞就容易引發頭痛。

除此之外，頭頸部曾受傷過，受傷部位發生沾黏情況，例如帽狀腱膜攣縮，或是頸部有扭傷、拉傷，例如睡覺落枕，也都會造成風寒頭痛。患者可以用簡易按摩方式舒緩，利用梳子順著頭皮由後往前梳，也可以拿一塊熱毛巾包裹整個頭皮，再用梳子梳，效果更好。

第二種是「血虛頭痛」，身體平常就有頭暈頭痛問題，因缺血、貧血、沾黏、堵塞等，造成頸動脈、椎動脈往上流經頭頸部的血流變少，引發頭痛問題，而且當天氣變冷時，就會加劇這種疼痛感，身體較疲勞或女性月經前後都容易發生，可以拿一塊熱毛巾包裹整個頭皮，按摩頭頂的百會穴、後頸風池穴、肩上肩井穴。

第三種是「氣衝頭痛」，冬天從戶外進到溫暖房間時，溫度升高導致血流過快所引發的疼痛，痛感通常只會維持一下，但對高血壓患者而言，忍痛可能會導致昏厥，年老患者可能會中風，一旦出現頭痛症狀別輕忽，可以按壓3個舒緩頭痛的穴位。

●印堂穴：兩眉正中間即為「印堂」，用拇指或食指小力按壓10次，有紓解頭痛效果。

●合谷穴：用力按摩雙手虎口的合谷穴，能達到舒緩頭脹、頭暈的作用。

●太陽穴：太陽穴在眉尾與眼角延長出去的中間位置，以拇指或食指按摩10次，再稍微加重力道按壓一次。