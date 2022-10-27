2022年再過2個月就要結束了，通靈大師江嘉葉也為讀者分析11月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄。

生肖馬

屬馬人在11月份，可能會面臨到感情破裂的危機，如第三者突然殺出或伴侶變心，讓你難以挽回，這種椎心之痛恐將讓你傷心欲絕，久久不能自拔，但也並非沒有解救的餘地，首先自己必須要重拾信心，不要墮落頹廢，不要跟對方爭吵，可以透過第三方來做協調，那麼在感情上，還是有機會破鏡重圓的。在財運上，這個月有機會找到不錯的投資項目，但是要以銀行所提供的為主，而非樂透等博弈類型的投機方式，建議可以選擇基金類型，中長期的投資，有機會讓你在數個月後，獲得不錯的回報。

幸運數字：7

吉祥方位：南方

生肖羊

屬羊人在11月份，要特別注意年長的女性，可能是自己的上司，或是母親、祖母等，她們或許開朗、熱情，富有愛心，但是這個月的她們，可能會為你做一些決策，然而在事件上，他們無法看得很遠，或是沒有很了解事情的來龍去脈，因此可能會帶領你走向錯誤的道路，所以請你一定要為自己負責，不要把事情都給她們決定，自己必須要有想法，尤其是在金錢的運用上，必須更加小心，以免造成破財的危機。感情上，如果是單身者，還請多多忍耐，時機未到，如果盲目去追求，不僅可能會被拒絕，還會落得一身傷痛。

幸運數字：15

吉祥方位：西南

生肖猴

屬猴人在11月份，財運相當的旺盛，在工作事業上，能有新的轉機，對於投資者來說，有機會遇到不錯的投資項目，對於要找工作、轉職或轉換跑道的人來說，能夠獲得新的發展，但可惜的是，自己有時候會顧慮太多，不敢放手一搏，畏畏縮縮的難以前進，或是要求過高，不能滿足，以致於讓好的運勢悄悄流去，建議不要太好高騖遠，應把握良機，才能為自己開創出一片新天地。本月唯一要提醒的是車關，在外開車、騎車要隨時注意路況，尤其是在天色昏暗或雨天時，易有恍神的情況，也切忌酒後駕駛交通工具，可保平安。

幸運數字：5

吉祥方位：西北

生肖雞

屬雞人在11月份，工作會非常忙綠，在私人的生活中，會有許多事情需要處理，這讓你感到巨大的壓力，因此會變得比較煩躁，也會開始缺乏耐心，其實依你的能力，是可以把事情處理好的，只是太過於心煩，導致變得雜亂無章，建議你要讓自己平靜下來，也可以暫時放下一切，找一天到外面走走，看看花草樹木，讓自己充充電，放鬆一下，對你會有很大的幫助。本月在財運上還不錯，有機會可以獲得額外的獎金，若是投資者，也有機會可以獲利，雖然不是巨大的財富，但也能讓你感到滿足。

幸運數字：13

吉祥方位：東南

生肖狗

屬狗人在11月份，能夠有神來一筆，靈機一動頓悟的感覺，若是在工作上，會有新的想法和新的目標，讓你充滿能量和無限的希望，而你也願意冒險嘗試，若是在感情上，則有機會遇到心儀的人，你也願意付出追求的腳步，大膽往前衝，雖然這些行動和想法都是正面的，但可惜三分鐘熱度，無法持之以恆，甚是可惜，請你一定要努力不懈，既然立定了目標，就不要放棄，本月的運勢不錯，只要努力下去，就能看到成果。健康上要多注意肩頸的問題，有空多做些伸展，或是按摩肩膀，讓肌肉放鬆。

幸運數字：25

吉祥方位：南方

生肖豬

屬豬人在11月份，容易遇到感情上的重大危機，若是夫妻，則有可能演變成離婚問題，若是情侶，則有可能會走向分手的局面，對方在這個月，會開始對你發牢騷，或是有所埋怨，這並非是一時的發洩，而是長久以來積怨已深，正準備要爆發，所以在這個時候，切勿不當一回事，你必須要深自檢討，並且用積極的態度面對，好好和對方溝通，才有機會化解這次的感情危機，如能處理得當，雙方的感情就能更加融洽。健康上，本月易有傷風感冒，要多注意呼吸道的保養，也盡量避免過於冰冷的食物和飲料。

幸運數字：29

吉祥方位：西南