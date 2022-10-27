前新竹市長林智堅論文審定會召集人蘇宏達的粉絲專頁，今年7月26日遭林姓綠粉出征，留言「我是開葬儀社，任何事我都包」，並附上一張葬禮貼圖，嗆已經準備好了，蘇宏達控告林姓網友恐嚇危害安全罪，士林地檢署日前偵結，檢察官以未達加害他人生命、身體、自由等未來惡害告知，處分不起訴。

65歲居住在高雄的林姓男子，在高雄市旗山區以本名貼文「蘇宏達你好，我是開葬儀社，任何事我都包，有留言的，本社不再回復，只會做紀錄」、「全年無休～請放心」、「舔共黨的有優惠」、「韓粉半價喔！」、「1459和塔藍班、4％柯屁網軍免費」並附上貼圖。

台大教授蘇宏達經友人告知，上網查看後覺得心生畏懼，提告恐嚇危害安全罪。林男在警訊時稱，他認為蘇宏達在審查林智堅論文前，就說這是醜聞，他感覺有一點不滿意，才會發表自己開葬儀社等言論。警訊時稱，以前曾經在葬儀社的工作。

處分書指出，林男聲稱開設葬儀社，處理範圍多而廣，針對特定政治傾向者提供優惠，難以認定林的貼文是針對蘇宏達的惡害告知，葬禮照片也只能說明，林男協助喪家辦理後事的現場狀況，也未達到未來惡害通知的程度，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。