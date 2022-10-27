大寮區農會推出新款紅豆伴手禮。（洪靖宜攝）

說起大寮就會想到紅豆，配合大糧倉計畫，大寮區農會將於29日舉辦「大寮區國產紅豆促銷活動暨家政成果展」，會中除明星商品，重點就是「紅豆水」拍賣會，還有紅豆入菜創意料理競賽，就是希望能將大寮最濃情蜜意的紅豆推廣出去。

大寮農會從民國2009年成功輔導紅豆產銷第一班取得產銷履歷的紅豆，至今仍堅持提供最好、最安全的紅豆產品。配合大糧倉計畫，將於29日在大寮農會舉辦「大寮區國產紅豆促銷活動暨家政成果展」，會中會販售紅蜜紅豆、有產銷履歷的紅豆冰淇淋等紅豆商品，其中，主打以8號紅豆慢火熬煮的纖濃紅豆水，現場將以買一送一限量特賣，現買現帶回家。

另外，現場還有創意料理競賽，要以40％的紅豆入菜，多組料理好手現場PK，當場選出前三名頒獎，另外還有當地婆婆媽媽的家政成果展，現場將會是熱鬧非凡。

大寮區農會總幹事洪採梅說，這次活動就是希望將最好的紅豆推銷出去，去年減產紅豆價格偏高，今年農會收購價每台斤約50元，將農民一點一滴心血製作成商品銷售出去，也擦亮大寮紅豆招牌。