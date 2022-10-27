國民黨台南市長候選人謝龍介喊出當選市長將暫停安平港跨港大橋工程，並重新檢討，引發鄉親反彈，國民黨在地議員盧崑福等人今天緊急開記者會說明，「不論誰當市長，跨港大橋不可延宕」。謝龍介中午也說，沒人反對建設，但當選後針對重大建設都將重新檢視，台南市長黃偉哲則酸「轉得太硬了」。

謝龍介競選總部25日發新聞稿批安平跨港大橋是「極其荒謬的工程」，將傷害安平、地理和觀光，他當選後，會要求暫停計畫重新檢視，招致地方反彈，國民黨盧崑福、蔡淑惠、林美燕今天急開記者會說明，謝龍介說的重新檢討，是希望工程做得更好。

黃偉哲說，謝龍介一開始說安平跨港大橋工程太荒謬，現在又改口，「轉太硬了」。他說，安平跨港大橋工程是不是荒謬的工程，謝龍介可以去問同黨議員，而且，台南市政府每年發包很多工程，若有問題，歡迎移送檢調單位調查。

工務局指出，安平跨港大橋主要為紓解安平地區觀光人潮，提供自四草大道車流快速連接台 86 線，工程範圍全長約 1 公里，跨港大橋經費增加純粹是因原物料上漲，並不是發包後增加預算。

工務局說，5年多前爭取到跨港大橋，當時評估經費是9.5億元，基本設計階段送工程會審議核定總工程費12.2億元，後續經物價指數調整及經都市設計審議，建議增加部分景觀項目，2021年8月3日細部設計核定為15.9億元。

後續由內政部營建署辦理發包，2度招標，皆無廠商投標，經檢討工法及物價因素調整工程費經費為16.91億元，用地費1.45億，合計總工程經費為18.36億元，營建署協商交由市府工務局代辦招標，工務局預計最晚下周上網公告。