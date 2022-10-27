桃園市楊梅故事園區修復活化啟用已2年，為地方藝文平台，桃市府文化局29日將舉辦「良辰梅景」館慶為園區慶生，活動規畫工作坊、太鼓與魔術表演等，現場也將展出超過300張楊梅老照片，其中還有AR擴增實境，民眾只要掃照片即可觀看當時影片。楊梅區長邱世源表示，歡迎大小朋友來看楊梅歷史發展軌跡。

楊梅故事園區前身為楊梅國中校長宿舍，是楊梅中學創校校長張芳杰故居，對地方教育有重要意義，園內共有3棟建築，具高度文化資產價值，市府2017年啟動修復活化，2020年啟用後，致力推廣客家文史與藝文活動。

文化局表示，29日將舉辦「良辰梅景」館慶活動，上午規畫由楊梅藝術家高國堂帶領民眾創作陶板雕刻，在上釉色的陶板上繪畫、寫字等自由創作，再透過雕刻顯現雪白土質、呈現凹凸質感，適合大小朋友或親子發揮創意共同創作。

文化局說，當天下午開幕活動由張芳杰女兒張琪玲領軍的「丰太鼓」震撼開場，也請來弦音文化藝術團、盛保羅魔幻劇團帶來精彩演出。特別的是，張芳杰校長故居將展出「尋梅風土情」楊梅老照片展，文化局搜集600多張老照片，以楊梅文化資產、楊梅風土情、楊梅與張芳杰校長、楊梅未來式4大主題，展出逾300張照片，闡述歷史沿革、人文景觀與情感連結。

文化局提到，老照片展中，特別設置互動式AR擴增實境，民眾只要拿手機掃限定照片，就可以觀看當年的影片畫面，此外也邀請多位照片提供者在現場介紹照片故事，張芳杰的孫女也將到場導覽。至於原先規畫的良辰梅景市集，則因天氣因素順延至11月5日舉辦。

邱世源表示，楊梅故事園區在地方具有重要歷史意義，盼透過老照片展覽，讓長輩來回憶往事，讓大小朋友看見楊梅發展歷史軌跡，保存在地珍貴記憶。