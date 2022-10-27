大享容器廠內製程設備油管破漏，潤滑油碰觸高溫機台導致起火意外並產生煙勢。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣大享容器工業公司27日上午9時發生火警意外，火勢在30分鐘內由廠方自行撲滅，研判因廠內製程設備油管破漏，潤滑油碰觸高溫機台，導致起火意外並產生煙勢。縣府要求廠方先暫停該產線運作，限期提出改善報告。

環保局表示，事故發生後，環保局人員與新埔消防分隊接獲通報立即前往現場，火勢已由廠區員工自行撲滅，無人員受傷，確定起火地點為製程區。

消防局表示，消防人員前往後也用熱顯儀，針對高溫處射水降溫，並協助排煙，要求廠方先暫停此產線運作，待管線重新安裝後再行運作，並落實火災預防措施。

這場火警起火原因研判是潤滑油管破漏，漏油碰觸高溫機台，導致起火意外並產生煙霧，經確認設置於該廠周遭的空品感測器，指數未達不良空氣品質，且現場無存放化學性材料物質，請周遭居民不要過度恐慌。

環保局指出，由於大享公司管理不當造成火警，已要求該公司15天內提報改善說明，必需做好相關設備安全及維護保養，避免類似事故發生。