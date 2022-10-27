《燃燒的蝴蝶》談論慰安婦歷史，劇中描述女性在一個相對封閉的社會中如何帶著傷痕努力活著。（同黨劇團提供）

長期關注於台灣史與性別相關題材的同黨劇團，近期推出新作《燃燒的蝴蝶》，結合真人、戲偶與光影演出，從歷史、性別、內在成長，描述慰安婦生命歷程，本周在國家兩廳院實驗劇場登場。

全劇由駐團藝術家薛美華導演，編劇邱安忱、顏靖玟共同打造，劇團表示，即使面對慰安婦如此相對困難的議題，但仍想透過這個故事強調，「第一，是故事中的女性們內在歷程的轉化，如何在一個相對封閉的社會中帶著傷痕努力活著。第二，是我們想讓沒有經歷那個時代的人們能夠體會、同理這些傷痕，正視曾經存在的歷史事實。」

劇中以兩條時間線穿插呈現主角春枝的生命故事，一是1940年代的過去，描述少女春枝與惠美至南洋擔任慰安婦的經歷；二是帶有壓力創傷症候群的中年春枝，在戰後三十年，尋找生命寄託及自我救贖的故事。

時空交錯的敘事，深深刻劃出春枝的心理狀態。在她的人生中，記憶無法從內心底層抹去，過去與現在互相交融，甚至比起現在，她更活在過去。就算腦子努力忘記，身體還是清楚的將創傷記錄下來。

劇團表示，這次《燃燒的蝴蝶》與財團法人台北市婦女救援基金會合作，民眾看完演出後，想要更了解慰安婦議題，可以到阿嬤家和平與女性人權館參觀。也以此演出紀念台灣一直以來的慰安婦議題工作。演出將於10月28日至30日在台北國家兩廳院實驗劇場登場。