王宗立、王安石兄弟在2002年偽造市長的公文書，以詐術販售納骨塔，台灣高等法院更一審斥責2人造成政府公信力、社會信用性之紊亂，依詐偽出售有價證券罪各判刑4年6月及5年6月，可上訴。
王宗立兄弟明知自己經營的納骨塔、慈雲寶塔並無供不應求、價值立即上漲之情形，卻偽造市長的公文書，向客戶推銷時謊稱公墓遷塚10萬7000 座，作為慈雲寶塔日後供不應求、價格將攀升、具投資價值。
王宗立、王安石兄弟在2002年偽造市長的公文書，以詐術販售納骨塔，台灣高等法院更一審斥責2人造成政府公信力、社會信用性之紊亂，依詐偽出售有價證券罪各判刑4年6月及5年6月，可上訴。
王宗立兄弟明知自己經營的納骨塔、慈雲寶塔並無供不應求、價值立即上漲之情形，卻偽造市長的公文書，向客戶推銷時謊稱公墓遷塚10萬7000 座，作為慈雲寶塔日後供不應求、價格將攀升、具投資價值。
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