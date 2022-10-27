民進黨桃園市長候選人鄭運鵬27日舉辦「好的幹事長就是好市長」記者會，請來副總統賴清德、屏東縣長潘孟安以及桃園市長鄭文燦等人站台，眾人齊聲表示鄭運鵬當過黨團幹事長擁有絕佳溝通協調能力，也說桃園進步不回頭票投鄭運鵬，訴求桃園建設要由鄭運鵬當選市長，繼續向前不走回頭路。

賴清德說，鄭運鵬擔任過黨團幹事長，具有豐富的溝通協調、危機處理能力，未來更會以國家的高度來規劃桃園的未來；在市政推動的時候，知道要和哪個中央部會合作，爭取預算；面對議會，鄭運鵬知道如何折衷協調，讓市長有能力率領市政團隊推動市政，這也是為什麼幹事長的經歷，對擔任市長來說這麼重要。他也說，鄭運鵬是近年在民進黨團內任期最久、評價最好的幹事長，在民進黨有需要的時候，運鵬都最早到，最晚離開，辛辛苦苦完成各項任務，不然全台灣各項建設的經費從哪裡來？面對中國步步進逼國防的經費又如何通過？過去桃園的重大建設運鵬都有參與，鄭文燦第一名的市政成績，一定要找到能夠延續的人選來讓桃園繼續發展，相信鄭運鵬會結合各界力量，繼續讓桃園大進化。

鄭運鵬則說，他當過幹事長能夠理解地方民眾的需要，並解決問題，很多建設在地方喊了20幾年沒有推動，關鍵是要找到眉角，跟中央一起溝通合作才能順利通過。他也舉例，機場捷運在國民黨時期遲遲無法通車，在經過他的溝通協調後順利通車，捷運棕線現在已通過環評，未來也會在他的任內動工，這都是他因為擔任幹事長所做的努力，讓這些工程可以順利推動。這8年，桃園的改變市民有目共睹，拜託大家疼惜鄭文燦的好成績，桃園進步不回頭，未來8年，讓他來做大家的靠山。

潘孟安說，幹事長不是只是一個幹部，當朝野立委、公民團體有不同的意見和陳情，第一個面對的就是幹事長，不只要花很多心力去協調不同的意見，雖然艱辛但同時也孕育了為他們當好市長的能量。鄭文燦則表示，鄭運鵬能協調能溝通能決斷，不只有溫度、有高度，更能傾聽不同的需求，讓預算和政策在立法院通過，已經非常嫻熟中央的治理，他相信運鵬當市長一定可以和蔡總統和中央做最好的搭配，讓桃園持續大進步。