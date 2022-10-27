致伸(4915)今舉行法說會，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，明年下半年致伸會有其他歐美電動車客戶加人，公司內部明年新產品營收占比3成，未來3~5年能達到5成以上。此外，有關DMS車隊管理的相關產品，今年已經開始試產，預估明年H2會有較明顯的營收貢獻。

致伸第三季合併營收為新台幣223.39億元，淨利為新台幣9.4億元，EPS為新台幣1.95元。第三季度營收年增26.4%，而淨利和每股盈餘分別成長36.9%和30%。以每季相比（QoQ），第三季度合併營收較第二季度增長10.1%，淨利增長了23.9%。

從獲利率來看，第三季度毛利率為14.2%，年增0.7個百分點，而營業利益率為4.7%，比去年增長了0.5個百分點。因營業利益率的增長，第三季營業利益年增41.7%、季增13.7%。

第三季度資訊產品佔致伸總收入的42%，其次是智慧生活產品（33%）和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（25%）。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT)等相關產品的比重持續增加，權重從2021年第一季度的12% 和2021年第四季度的16%增加到2022年第三季度的25%。

蕭英怡表示，第三季度受到升息與疲弱的消費者信心的影響，尤其反應在疲弱的PC/筆電/電競等產品的需求，但致伸科技仍然能夠繳出亮眼的成績單。致伸科技第三季度營收主要受惠於車載&B2B相機和新產品與應用，帶動視覺影像的強勁需求。此外聲學產品由於零組件缺料造成先前產品出貨遞延已漸漸減緩，專業聲學業務成長，也對第三季度營收有所貢獻。展望2022年第四季度，我們預計致伸科技的營收將持續受惠於汽車ADAS、B2B相機、多功能事務機、其它新業務和產品的增長。