經過多年擴張之後，東南亞網路經濟的成長正在趨緩，這表示不景氣之風已吹向新興市場的數位化產業。

根據谷歌、新加坡淡馬錫控股以及美國貝恩投資公司的研究報告，東南亞的線上花費今年大概只成長20%至2000億美元，低於一年前38%。到2025年時，該區網路經濟規模估達3300億美元，也低於此前預估值3630億美元，減少9%左右。

調查範圍涵蓋新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南以及菲律賓的這份年度報告，是首次下修預估值。在通貨膨脹大增與利率大幅上揚下，原本行動以及線上服務快速成長的東南亞地區，對要花錢一事也會考慮再三且正在縮手。

是阿里巴巴旗下網路購物平台Lazada，以及新加坡Sea集團旗下蝦皮大本營的東南亞，在兩年多前新冠疫情造成一股網路購買熱潮後，現在消費回歸理性，今年電商總規模應可增16%。至於占GMV(網站成交金額)64%的東南亞線上購物規模，估在2025年可達2110億美元，較之前預測值2340億美元，少1成左右。

經此報告查訪，電子商務、金融服務以及旅遊，是推動東南亞數位化成長的主要動力。同時，該區可望在2022年增加約2000萬位數位化消費的新生力軍。

跟去年同期相比，今年上半年東南亞從事網路交易相關科技新創公司，穩定保持在1,200家數左右。對這些新創公司的早期投資正在增加，但後期掛牌上市後的交易，則資本市場無情的考驗下，股價備受考驗。截至2021年底，東南亞風險投資基金中，已募集但尚未建立部位的約有150億美元，跟2020年同期的160億相比，確實少了一些。

東南亞最大經濟體，同時也是最大數位化國家的印尼，預計到2025年線上支出可望增至1300億美元。至於越南，則是成長最快的地區，未來3年線上GMV量體至少有兩倍以上。