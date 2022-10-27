朝陽科大航空學院院長江支弘專題演講，從非破壞檢測技術、風機葉片檢監測等面向，探討離岸風電結合在地產業發展契機，獲熱烈回響。（朝陽科技大學提供／廖志晃南投傳真）

台中市府與朝陽科大非破壞檢測研發中心合作，運用透地雷達檢視道路是否被掏空，確保用路人安全。（朝陽科技大學提供／廖志晃南投傳真）

財團法人台灣非破壞檢測協會及朝陽科技大學，共同主辦「第21屆非破壞檢測技術研討會」，27日於日月潭教師會館揭幕，一連兩天展開5場專家座談，主題涵蓋離岸風機運轉及維護、ISO 9712與國內授證制度現況、鋼結構焊接管理與非破壞檢測、軌道產業的非破壞檢測、管線非破壞檢測，邀請產學研專家及學者發表論文，分享非破壞檢測研究心得及實務經驗。

台灣非破壞檢測協會董事長尹慶中表示，國家重大建設的營運品質及安全，都離不開「非破壞檢測」，為接軌國際，該協會依循ISO 9712辦理非破壞檢測人員授證，是國內目前唯一獲得全國認證基金會TAF許可的ISO 17024授證機構，所頒證照亦獲世界非破壞檢測委員會（ICNDT）的MRA 2多邊承認，未來協會將提升技術能量，持續扮演工程品質與營運維護的關鍵角色。

朝陽科技大學航空學院院長江支弘，以「風力發電結構健康監測與非破壞檢測─由風機振動分析與科技整合談起」為題發表專題演講，從結構健康監測、非破壞檢測技術、NDT人員資格驗證、風機葉片檢監測等面向，探討離岸風電結合在地產業發展的契機之一，在於落實運轉維護的規範與鋼結構製程的第三方驗證，期許能讓離岸風力發電產業在台長期發展，帶動檢測技術的提升與高端應用的發展，協助創造兆元商機，實現我國強化能源安全、創新綠色經濟及促進環境永續之政策願景。

朝陽科大營建工程系主任許耿蒼表示，「非破壞檢測研發中心」多年來致力發展非破壞檢測技術及其應用、非破壞檢測課程開發與規畫設計，在學術界及實務界建立無可取代的特色，不但於921大地震與88風災，利用專業儀器協助政府單位勘災，近年來更與台中市政府建設局合作，使用透地雷達檢測儀器，偵測地層是否有孔隙、管線溝渠等危安因子，確保用路人行車安全，深獲各界肯定。

朝陽科大非破壞檢測中心主任鄭家齊則強調，該中心擁有國內最完整的土木構造非破壞檢測儀器，投入研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術，以及多種檢測結果融合技術，可診斷坡地防災與土木結構健康等，並掌握相關檢測關鍵技術可嫁接於古蹟、歷史建築結構體檢測，是中心發展另一領域專長與重點特色，希望未來能為台灣創造產業發展新契機。