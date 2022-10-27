刑事局查獲自加拿大寄來台灣的零食包裹中，夾藏1公斤的大麻花。(林郁平攝)

刑事局偵三大隊日前接獲情資，指有包裹以「零食」為品項，從國外寄來台灣極為可疑，經與海關拆開包裹發現，裡面7個零食中，夾藏2包、市價約300萬元的1公斤大麻花，立即會同北市中山分局、高雄市警刑大、三民二、新興分局、高雄港務警察總隊等組成專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方先按兵不動，監控包裹投遞到高雄市前金區一棟社區大樓，待42歲焦姓男子出面領取包裹時，當場將他逮捕到案。

警方發現，焦嫌為避免遭到查緝，故意將收件地址、收貨人填寫成隔壁鄰居，待大樓管理員收取包裹後，焦男再趁管理員中午外出買飯空檔，偷偷取走包裹，沒想到幹員早已埋伏在樓梯間，一看到焦嫌取走包裹馬上一擁而上逮人。

警方到焦嫌住處搜索，赫見他在閣樓設置大麻製毒工廠，當場查扣大麻植株75盆、大麻成品及製造器具等贓證物，焦嫌供稱，網購大麻是為了自用，並透過網路自學以「扦插法」種植大麻。全案訊後，依毒品罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

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