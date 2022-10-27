花蓮老家協會樂智據點的失智長者們，萬聖節前夕在慈大學生帶領下，繪製專屬自己的「搞怪面具」，認識這個西洋節日，雖然長輩有聽沒有懂，但在活動過程中玩得相當開心。（花蓮老家協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮老家協會樂智據點的失智長者們，萬聖節前夕在慈大學生帶領下，繪製專屬自己的「搞怪面具」。（花蓮老家協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮老家協會樂智據點的失智長者們，萬聖節前夕在慈大學生帶領下，繪製專屬自己的「搞怪面具」，完成後更迫不及待地戴上。（花蓮老家協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

10月31日萬聖節將至，花蓮老人暨家庭關懷協會樂智據點，在節日前夕安排應景課程，帶領失智長者彩繪搞鬼面具，介紹這個西洋節日的由來，雖然長輩們「有聽沒有懂」，但在繪製的過程卻相當開心，迫不及待戴上專屬自己的面具。

老家協會在萬聖節前夕，邀請慈濟大學社工系4年級的學生，前往樂智據點「吉安老家學堂」，帶領失智長者們彩繪專屬自己的「搞鬼面具」，說明萬聖節的來由及國外慶祝方式等，原以為長輩們對國外節日毫無興趣，沒想到大家卻相當投入地繪製面具，讓志工們感到非常欣慰。

老家協會表示，樂智據點針對失智長者規畫現實導向、運動訓練等相關課程，結合節日的活動更是受到長者喜愛，能替他們帶來新鮮感與趣味性。慈大學生活動前與協會督導討論確定內容後，所有顏料、材料和用品全都一手包辦，此次實際帶領的經驗也讓同學們收穫良多。

老家協會說，雖然長輩們對萬聖節感到「霧煞煞」，但在彩繪的過程中卻玩得相當開心，甚至有人在完成彩繪面具後迫不及待地將其戴上，露出可愛燦爛的笑容，更主動說要將自己的面具作品帶回家給家人欣賞，學習精神令人感動。

老家協會督導陳景婷表示，每年老家都會藉由學生的熱情與創意，與長者迸出歡笑的火花，希望能藉此讓年輕學子對於敬老、助老這條路上有更多的意願。