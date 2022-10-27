匯集國內、外金融科技產、官、學、研多方資源，打造台灣最大金融科技創新交流平台的「2022 FinTech Taipei台北金融科技展」，於10月28日、29日兩天在世貿一館展開，元大集團旗下各子公司包括證券、銀行、人壽、投信、期貨、證金等都將運用於客戶服務的新科技搬到現場攤位提供民眾體驗；元大人壽更受邀於壽險公會的攤位上與其他兩家大型壽險公司一同展示遠距投保服務，讓民眾體驗刷臉與證件辨識等，無須與業務人員面對面就可以輕鬆投保的新興科技應用。

與元大金控攜手，元大人壽在展場攤位展示官方網站上今年度推出「人生旅途」客製化商品組合，針對民眾在人生不同時期的保障需求，推出符合所需之組合式保險商品。官網也提供快速試算服務，讓民眾依自身狀況選擇合適的組合方案，免除民眾不知如何規劃及選擇商品的煩惱。元大人壽除展示「人生旅途」商品組合及試算服務外，並結合元大金控舉辦的闖關活動，讓民眾除了獲得新知外，也能收穫滿滿的闖關贈品。

應壽險公會邀約，元大人壽與其他兩家大型壽險公司一同於政策主題館中展示試辦之遠距投保服務。因應新冠疫情下民眾的保障需求，元大人壽積極響應政府政策，於今年上半年度申請試辦遠距投保。同業遠距投保服務大多以直營通路為主，元大人壽除了直營通路外，更拓展到銀行通路及保險經紀人通路，讓各通路都可以使用元大人壽提供的遠距服務協助客戶投保，民眾也可任選其中一個管道進行遠距投保，多元管道的推展出發點就是以民眾的便利性及個人習慣為考量。

元大人壽的遠距投保運用了手機的前後鏡頭進行身分認證，透過身分辨識模組（eKYC）掃描身分證，具辨識證件真偽之功能；在進行臉部辨識時能辨認是否為活體，而非照片偽冒；最後是身分證照片與本人臉部之比對，避免盜用他人身分投保。精準完善的辨識認證功能確保民眾身分不會被冒用，而身分認證過程中的身分證與臉部影像，僅於辨識當下暫存在手機記憶體，辨識完成後立即刪除，避免民眾的個資外洩。

投保過程中，業務員透過視訊會議清楚說明要保內容及各項投保須知，並全程錄影；事後由核保人員透過影片確認業務員是否有不實告知或告知不全。遠距投保帶來的不止是便利，也比傳統的親晤親簽更加安全與透明。

元大人壽於2022台北金融科技展亦提供民眾體驗本公司所推出的各項保戶自主數位服務。保戶可透過手機使用元大人壽iCare App，或上網至元大人壽官方網站，即可進行保單資料查詢、各項保單變更申請及理賠申請。致力於持續優化保戶自主數位服務的元大人壽，也期望為數位世代提供更便利、更即時的保險服務。