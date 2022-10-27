全球邊境管制逐漸鬆綁，美元強勢走升連動外匯交易投資熱絡，帶動民眾大額換匯需求，遠東商線順勢推出線上大額換匯，每日可進行單筆最高等值49萬美元「換匯線上申報」，大額外幣也能免臨櫃輕鬆換，共13種掛牌幣別，明年10月底，上線申請行動金融憑證不收費，鼓勵往來戶多利用，快速靈活管理外幣資金。

遠東商銀表示，行動銀行APP線上大額換匯服務，新服務上線具有三大好處，一即免臨櫃省時更便利，客戶有大額換匯需求，再也不必親臨分行填寫外匯申報書。其次是掌握換匯時間更精準，客戶在線上換匯前，可先查詢匯率是否理想。其三為投資理財更即時，線上換匯後直接進行海外投資。

遠東商銀指出，積極拓展數位金融服務，繼首創O2O金融服務，包含24小時海外有價證券系統與海外債券交易O2O，近期APP線上大額換匯服務，更完整海外投資理財金融服務，為全台唯一線上大額換匯結合O2O線上線下金融交易服務之銀行，為客戶、理專打造最具特色、最全方面數位化投資理財環境。

以陳小姐為例，在國外出差時，恰巧看準某個時機點想要下單，免去紙本作業的繁冗程序，可自行上網完成大額換匯後進行O2O下單，也能在理專的協助下，幾秒鐘內完成線上身分認證，線上線下直接轉換交易，抓準時機完成每筆重要交易，輕鬆掌控投資理財良機。

遠東商銀強調，該行APP大額換匯交易上線，簡單三步驟即可完成線上設定，即開立遠東商銀臺外幣帳戶、於APP上完成裝置認證、於APP中進行行動金融憑證設定，完成線上外匯申請，依VIP星等給予VIP價格。遠銀打造便民的數位金融服務，方便客戶、理專透過APP線上大額換匯，更完善民眾於生活、投資、移民、留學、旅遊購物、投資理財等線上大額換匯需求，滿足民眾多元化數位外幣體驗服務。