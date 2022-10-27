封測大廠日月光投控（3711）27日召開法人說明會，第三季集團合併營收1886.26億元創歷史新高，歸屬母公司稅後淨利174.65億元為歷史次高，每股淨利4.03元，累計前三季每股淨利10.73元並賺逾一個股本。

日月光投控公告第三季封測事業合併營收季增4.0％達988.31億元，較去年同期成長9.7％，平均毛利率29.2％與上季持平，較去年同期提升1.8個百分點，營業利益季增3.7％達186.63億元，較去年同期成長19.4％。封測事業季度營收及營業利益均創下歷史新高。

在加入EMS電子代工業務的日月光投控第三季集團合併營收季增17.6％達1886.26億元，較去年同期成長25.2％，平均毛利率季減1.3個百分點達20.1％，較去年同期減少0.3個百分點，營業利益季增14.9％達236.83億元，較去年同期成長28.5％，歸屬母公司稅後淨利季增9.2％達174.65億元，與去年同期相較成長23.2％，每股淨利4.03元。

日月光投控第三季集團合併營收及營業利益創歷史新高，稅後淨利為歷史次高。累計前三季集團合併營收年增23.6％達4908.83億元，平均毛利率年增1.0個百分點達20.5％，營業利益年增42.1％達604.02億元，歸屬母公司稅後淨利463.60億元，較去年同期成長40.5％，每股淨利10.73元，前三季獲利已賺逾一個股本。