宏碁集團旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776）與美國網通大廠LINKSYS，為支持國內弱勢家庭學子求學，攜手舉辦「雙11暖心送，學習不斷訊」公益活動，並結合兩大3C通路商良興電子與三井3C，一起幫助弱勢家庭學子安心線上學習，WiFi 連線不中斷。

雙11不只是購物節，自11月11日起由學生本人憑家境清寒證明書及學生證正本至兩大3C通路商指定門市，即可免費領取一台LINKSYS雙頻無線路由器（市價$1,980）。

展碁國際總經理林佳璋表示，在疫情時代下，數位學習成為教育新常態，然而弱勢家庭的線上學習資源相對不足，除了電腦相關硬體設備外，亦缺乏穩定的網路連線。展碁秉持「取之社會，用之社會」的精神，與LINKSYS一同贈送弱勢家庭無線路由器，透過有效率地運用頻寬，打造網路順暢的環境，使線上學習不中斷，進而縮短數位學習落差。

「雙11暖心送，學習不斷訊」公益活動於11月11日開跑，學生攜帶清寒證明及學生證前往指定門市，即可免費領取一台無線路由器，數量有限送完為止。展碁期盼能藉由給予弱勢家庭不一樣的暖心購物節，幫助更多學子邁向更好的未來。（活動詳情請上https://www.weblink.com.tw/?p=4665）