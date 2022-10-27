2022高雄國際食品展27日登場，東元電機（1504）首次與農會跨界合作，將東元的冷凍冷藏解決方案應用於麻豆文旦果肉的生鮮保存，將文旦以低溫保存，有效延長農產品的保鮮時間，也提供更安心的食品加工；另外，東元節能高效率解決方案，則是提供廣大的食品加工、養殖業、畜牧業的上中下游業者優質的設備升級服務，進而達到節電省能，友善環境的目的。

東元全直流變頻一對多冷凝機組，運用冷媒分配技術，在空調應用上能夠有效達到氣流分艙管理，在冷凍冷藏的應用上，更可以達到冷凍、冷藏同時運轉。

東元空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾指出，和麻豆農會的合作，是依循農委會政策，最終目標是希望提高農漁產品及其副產品的價值。東元的冷鏈設備不但可以協助延長農漁作物鮮度，更符合ISO22000:2018和ISO23412:2020規範，讓HACCP（食品安全管制系統）認證取得更容易，因此在轉成副食品加工的過程中，提供了良好、安全、衛生的加工場域，將麻豆農會的柚子茶、或是柚子香腸等加工特產的價值與食品安全，提升到最大化。

彭継曾表示，未來能以冷凍冷藏方案的升級經驗，複製到全國的農漁會。

東元這次還展出一項秘密武器「水冷式直流變頻箱型空調機」，適用於鋼鐵業、食品加工業、IDC 數據中心等，是全球領先的首發產品，節能效率大幅超越國家一級能效標準的42%以上，更榮獲台灣精品獎及節能標章等。全機以不鏽鋼打造，可提供不同特殊環境的產業對空調的需求。

針對不同食品產業，東元每年都推陳出新，提供各項解決方案。今年特別為環境通風需求高的畜牧、養殖等產業，推薦最高效率等級IE5永磁EC馬達，能精準控制不同風扇轉速，並維持低震動及低噪音；而針對肉品運送、食品攪拌、產線運輸帶等應用，則首推IE4超高功率馬達、減速機等產品，搭配次世代小型化變頻器E710，一舉滿足不同業者的需求。

至於廣受養殖業好評的IE3高效率水車馬達，專為水車增氧設備研發，可搭配行動裝置控制水車轉速並掌握設備數據，協助傳統養殖漁場進行數位轉型。