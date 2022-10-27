將作家王定國小說首度搬上舞台，動見体劇團團長符宏征聯手劇場編導高俊耀，推出同名舞台劇《誰在暗中眨眼睛》，搬演人生百態。

高俊耀表示，當初接觸到這個任務的時候是一個命題作文，卻在改編的路上探索之後，越發對王定國和他的作品產生興趣，於是就越讀越多，「在編劇的過程中，先篩選出令人印象深刻的故事，接著開始創作，經過與導演的討論以及排練場的實踐來回編修之後完成了演出的劇本。這次想要與觀眾分享，讓他們看見我們是如何閱讀王定國，也希望小說的讀者可以發現劇中的一些巧思。」

符宏征表示，從王定國的小說中看見人性幽微之處的細膩刻畫，更從他的文字節奏中感受到音樂性，因此起心動念想要將小說化作劇場作品，「文字在每個人的想像裡可以活脫脫隨性建構。但，一旦要在劇場實現，就得要更琢磨。如何將小說化為活脫脫的生命體，讓觀眾感受他們的存在，這是導演的挑戰。」

《誰在暗中眨眼睛》全劇集結王定國不同小說的六個篇章，改編成為五個故事和一個倒垃圾的日常，分別是：〈櫻花〉、〈顧先生的晚年〉、〈蝴蝶、六月下午的家〉、〈本壘〉、〈深秋〉。每個故事以單元的形式呈現世間男女與家庭中情感慾念的糾葛、悔恨與惆悵，集結實力堅強的影視及劇場演員李明哲、陸明君、徐麗雯、林文尹、王靖惇、王悅甄共同主演。

除了改編文學作品是一個挑戰之外，符宏征表示，在疫情過後，需要一些安靜有力量的作品，「而這個作品也不同於以往『肢體劇場』的風格，而是以文學為養份，將文字轉化為舞台語彙的同時保留原著精神。」符宏征表示，也想要跟大家介紹他喜歡的作家作品，同時也希望為沒有閱讀過原著的觀眾提供另一種「閱讀」的方式。

舞台設計劉達倫特在舞台上呈現台灣舊式住宅的空心磚牆，以常見的交叉路口作為主要意象。讓演員在舞台燈暗、場景變換之際在縫隙之間如流水般轉進轉出參與著劇中的人生百態。《誰在暗中眨眼睛》，將在10月28日至11月6日於台北水源劇場演出。