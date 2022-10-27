台東縣產業創新研發計畫成果展27日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣產業創新研發計畫成果展27日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣產業創新研發計畫成果展27日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣產業創新研發計畫成果展27日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣產業創新研發計畫成果展27日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣產業創新研發計畫(SBIR)成果展27日登場，其中從事園藝的台東青農湯棋翔利用組織培養技術量產新品種孤挺花，成為全台首創無需破壞母球即可大量生產的創新技術，產量大幅提升。縣長饒慶鈴表示，台東縣政府4年來補助74家業者，金額也從每年820萬元調升至1200萬元，未來持續擦亮台東品牌，做在地產業創新最堅強的後盾。

在地青農湯棋翔9年前創業培育特殊品種的孤挺花、朱槿並外銷盆花或種子，他說，若以傳統方式培植孤挺花種苗，年產量約數十個，透過SBIR計畫提升技術後，年產量可達4000棵種苗，快速量產以縮短上市周期，此外也提供人脈、經費資源、合作契機等，提升國際競爭力。

饒慶鈴提到，在縣府的持續推動及產業熱情參與下，地方型SBIR計畫的申請家數創新高，去年有46家業者送件申請、其中22家通過審查獲得補助，歷經1年的研發計畫，今日展現台東中小企業的創新和創意，也吸引許多有興趣的業者前來，希望鼓勵業者勇於創新、讓更多青年願意返鄉及增加留鄉意願，為台東產業加值。

這次計畫類型多元，包括食品、生技、機械、資訊、園藝等，有第1個以精密加工技術開發計畫的業者，以先進材料開發精密加工技術，並規畫搭配在自駕車、半導體所需要精密零件為生產目標，期待成為東部精密連接器的生產中心。另外有別於以往以大量人力資源進行飯店管理，業者善用數位科技將入住管理AI化，打造台東第1家自助報到系統及動態房鎖等功能。

台東縣府財經處長章正文說明，台東雖然地處東部，但業者在產業創新研發的用心，相比於資源豐富的西部一點也不遜色，縣府2019年前進中台灣與7縣市政府舉辦聯合成果展，今年度再受邀參與，10月29日將於新竹縣遠東百貨竹北店8樓活動區舉行，和各縣市政府一同相互學習，並行銷台東縣SBIR計畫成果，為縣內的產品創造更多商機。