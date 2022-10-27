國民黨爭取連任的台中市長候選人盧秀燕，預計10月28日晚間在沙鹿區舉辦「台中海線聯合大造勢」。(盧秀燕競選總部提供)

選舉倒數30天，國民黨爭取連任的台中市長候選人盧秀燕，預計10月28日晚間在沙鹿區舉辦「台中海線聯合大造勢」，邀海線居民及農民、漁民相挺。因民進黨候選人蔡其昌是海線出身，海線地區過去被視為蔡的「押地」，外界認為盧秀燕這場活動拔樁意味濃厚。

盧秀燕競選團隊指出，盧過去3年多來協助農漁民許多，包括達成農民健保補助及職災保險自負額減低、補助小型農機與優質肥料等，減輕農漁民負擔，且推動恢復老人健保補助、減輕家庭負擔，讓許多農漁民很有感。

為表達感謝，相關從業者10月16日成立「農漁業後援會」，在後援會總會長李煥湘的號召下，台中市24個農會、漁會要角到參加該場活動，盧秀燕當時指出，農漁會是市府密切合作的夥伴，她保證未來若當選，相關的補助跟服務一樣都不會少，還會持續精進。

表達力挺盧秀燕，農漁會後援會也決定28日晚間在台中市沙鹿區運19球場舉行「台中海線聯合大造勢」，除了台中24個農漁會將共襄盛舉，台中市副議長顏莉敏及盧秀燕競選總幹事江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒也將輪流助講，國民黨主席將壓軸與黨籍台中市議員候選人進場並向民眾請託。