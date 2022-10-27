「波波牙醫」議題近期成為台北市選戰攻防焦點，由於民進黨立委管碧玲日前在臉書發文指出，該案是國民黨立委曾銘宗所提，讓曾銘宗27日表示，國民黨團即起暫停與民進黨立法院黨團朝野協商。管碧玲透過臉書發文批評，國民黨團不應犧牲立法院運作以護航國民黨台北市長候選人蔣萬安。

管碧玲表示，立法院運作不應成為「萬安演習」犧牲品，曾銘宗是她的學弟，相當優秀，相信曾銘宗看得懂自己的臉書發文內容，重點在於罵蔣萬安，國民黨團卻大動作犧牲立法院以護航蔣萬安，懷疑此舉是為拉抬選情。

管碧玲說，她不過是寫一篇臉書，連接受媒體訪問都沒有，曾銘宗卻要鬧這麼大，實在很奇怪。沒想到，管碧玲1篇臉書，導致國民黨關閉朝野協商，實在不符比例，「很刻意，不是嗎？！」。

管碧玲解釋，她的臉書貼文重點在責罵蔣萬安與黃珊珊陷害陳時中，甚至特別說明曾銘宗最後同意修掉原提案，更呼籲牙醫界不必追究曾銘宗，換來的結果卻是國民黨震怒，欲關閉朝野協商，究竟是劃錯重點，還是護航蔣萬安？

管碧玲說，國民黨團若為搶救蔣萬安選情，不惜犧牲人民權益，製造對立並拿立法院運作當籌碼，請國民黨團三思，畢竟過度護航反而替蔣萬安增添「媽寶形象」。她強調，這已經不是第一次，立法院運作，不應該成為「萬安演習」的犧牲品。