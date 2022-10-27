不受經濟成長疲弱以及三星電子季報不佳的影響，韓股27日上演反彈行情，收在2,288.78點，漲39.22點或1.74%。同時，韓元走升，外資續買超3807億韓元。

韓國央行27日指出，上季GDP雖比預估值要好一點，但出口成長性緩慢，即使民眾與企業支出增加也沒實質作用，經濟成長已下滑至1年以來最低。韓國7到9月底的GDP僅0.3%，比市場普遍預估的0.1%要好一點，但較第2季0.7%要低許多，增幅也是2021年第3季以來最小。

三星電子在截至9月的3個月期間，歸屬於母公司業主淨利為9.14兆韓元，約64億美元，比彭博社匯整的預估值9.4兆韓元要少一點，不過卻比去年同期大減24%左右。同時，營利年減31.4%，但營收卻小增3.8%。

三星電子董事會27日通過李在鎔升任董事長一職，代表這位54歲三星少主，正式掌管這家市值高達2500億美元科技大廠。本來預計時任副董的李在鎔，在自己父親2020年過世後就直接接管三星，但由於貪污案纏身以及兩次鋃鐺入獄，故李在鎔成為掌舵人一事就一直被延宕。

上季業績不好的三星電子，在當權者人事布局確定後，股價一度上漲1.2%以示慶祝，最後收漲0.17%。其它上漲的權值股，包括浦項鋼鐵大漲5.06%，電池製造業者三星SDI飆升7.39%，化學大廠LG Chem也大漲6.58%。不過，前日宣布季報獲利大減的SK海力士，卻黯然大跌4.15%。

韓元兌一美元價位在1,417附近，韓元升9.6元左右。