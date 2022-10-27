高雄市政府地政局土地開發處今年積極辦理「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」，協助市府照顧災民與社會救助高效有成，日前代表高市府參加法務部廉政署「111年透明晶質獎」，獲「特優」肯定。

土開處今年自18個參獎機關中脫穎而出，成為7個特優機關之一，廉能作為獲法務部廉政署肯定。

土開處致力資訊公開透明，落實風險防治與課責，增加民眾多元參與管道，透過多目標地籍圖立體圖資系統及大量Open Data的公開揭露，建立公信保障民眾權利，並持續精進土地公開標售制度、運用空拍技術提供更詳細的土地標售資訊，確保標售程序之公開透明。

此外，在工程品質、開發作業、拆遷補償層層把關，除建立嚴謹的內控制度，做到風險管控，保障市民權益，更進一步將繁複的重劃程序化為簡潔易懂的生活小物及已登記專利的「重劃我也行」桌遊等，使政策擴散更貼近民眾。

地政局長陳冠福表示，今年土開處同仁辦理重大開發案歷經很多的困難與挑戰，例如辦理「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」，投入過半人力犧牲假日及下班後晚上休息時間，積極聯繫實地訪查，成為取得災後復建所需土地的關鍵，兼顧行政透明與效率，協助市府照顧災民與社會救助，展現正義、溫暖的一面，地政局全體團隊亦持續透過跨機關合作、公私協力及行政資訊透明公開，讓外界共同檢驗與監督，逐步打造高雄宜居城市。

土開處長李文聖表示，未來將持續建構風險管控機制和透明廉能作為，提供同仁安心、安全的公務環境。此次獲得透明晶質獎肯定，激勵機關全體同仁更勇於任事，持續精進廉政工作，實現土地開發，地利共享的目標。