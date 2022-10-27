教育部今天召開第6次退場審議會，首次討論私立高中職辦學狀況，決定將高雄縣私立旗美高級商工職業學校及嘉義縣私立同濟高級中學列為專輔學校，給予兩年改善期。

今天退場審議會由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員21人出席，已超過全體委員29人的2/3。

今天會議針對專案輔導學校的審議認定進行討論，會中並邀請學校相關人員列席報告，經委員討論審議後，認定高雄縣旗美商工及嘉義縣同濟高中列為專輔學校，給予兩年改善期。

教育部表示，旗美商工為《私立高級中等以上學校退場條例》施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，認定「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，列為專案輔導學校。

教育部指出，同濟高中為《私立高級中等以上學校退場條例》條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，認定款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，列為專案輔導學校。

教育部表示，經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將賡續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。