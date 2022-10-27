桃園市一名58歲柳姓男子，昨下午在大園區中央路一間公司門口竊取2台冷氣室外機，用手推車載往資源回收場欲變現，途中剛好被巡邏員警發現攔查，柳男原辯稱冷氣是徵收戶給的，但員警一調監視器，立刻揪出是他竊取而得，隨即將其依竊盜罪送辦。

大園警分局指出，竹圍派出所員警鄭崑佑、盧胤學昨日下午巡邏時，經過竹圍里海方厝附近道路，發現柳男用手推車載著2台冷氣室外機走在路上，形跡相當可疑。

員警上前盤查，柳男謊稱2台冷氣是在中華路上有人拆房子送給他的，隨即帶他到所述地點查看，發現該屋早已被徵收且釘上封板，不可能還有人私自進行拆除作業，與他的說法明顯不符，便帶回派出所調查。

警方調閱沿路監視器，發現柳男從中央路一間公司門口擅自取走2台冷氣，經通知該公司人員到場，確認2台冷氣均為公司所有，柳男見事跡敗露便坦承犯行，全案依竊盜罪將其移送桃園地檢署偵辦。