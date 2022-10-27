「不要打擊好萊塢台灣之光，抹紅的言論大可不必！」針對有人爆料說國民黨桃園市長候選人張善政在所謂有共軍背景的公司任職，張善政今(27日)在臉書發文表示，了解內容後不由得啞然失笑，他擔任跨國上市公司數字王國的執行董事確為事實，但要說解放軍能干涉數字王國營運，藉此抹紅他，只是顯示出指控者對國際產業現況以及商業規則的無知。

張善政指出，數字王國最早是在美國創立的，創辦人是《鐵達尼號》導演詹姆斯·卡麥隆，曾經獲得多座奧斯卡電影視覺特效金像獎，參與過許多好萊塢大片，例如《變形金剛》、《復仇者聯盟》、《一級玩家》等的畫面製作，是好萊塢知名的視覺特效公司。數字王國現在為港交所的上市公司，任何人都可以公開買賣數字王國的股票，指控者所謂有共軍背景的投資者保利文化，只是眾多投資者其中之一。

張善政表示，保利文化既沒有數字王國的控制股權，也不是最大的單一投資人，在董事會中，保利文化也僅有少數席位。數字王國最大的投資人也不是大陸籍，持股為20.5%，遠超過任何陸籍機構投資人。所謂的陸方持股，只是投資，根本無法左右公司的發展方向。數字王國的經營團隊，是國際化的專業團隊，各種國籍都有。董事會10個席位，8名都不是大陸籍，而是來自包括台灣、美國等地的專業人士。

「公司的CEO謝安先生以及我，是僅有的兩席執行董事，都是正港的台灣人。」張善政強調，公司內也有很多優秀的台灣青年在打拚；董事之一的ELIZABETH MONK DALEY則是美國南加大電影學院的院長。數字王國在美國、加拿大、香港、大陸及台灣，也都有營運據點及員工。就連公司年報中對他的描述，都是「台灣前行政院長」，當然只有台灣團隊主導的公司，才有辦法這樣寫！這樣一個台灣人主導，國際化的專業團隊，為什麼要因為有大陸方面的投資，就被扣紅帽子？

張善政表示，自己擔任數字王國的執行董事，並沒有支領薪酬或福利，也沒有持有任何數字王國的股票。現在數字王國的CEO謝安，的確沒讓我們台灣年輕人丟臉。近期，數字王國參與了許多影視的特效及動畫製作，包括Netflix的《良善之地》、《怪奇物語》；迪士尼漫威系列的眾多電影、劇集，包含《尚氣與十環傳奇》、《汪達與幻視》、《洛基》；華納兄弟的《怪獸與牠們的產地3》；也參與了年輕人很喜歡的遊戲《英雄聯盟》、《對馬戰鬼》的特效工作。

張善政質疑，這些都是國際級的大製作，能夠有台灣人領導的團隊參與，無疑是對台灣年輕人實力的肯定。如果還要被抹紅說是中共同路人，那Netflix跟迪士尼，付費買數字王國的專業服務，算不算資匪？算不算中共同路人？為了選舉的抹紅言論真的大可不必，不只會讓人看笑話，也傷了在外打拚年輕人的心！