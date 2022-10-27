雲林旅外企業家贊助的「古典音樂魔法屋」，透過4大主題活動讓雲林縣小朋友輕鬆地認識古典音樂。（周麗蘭攝）

雲林縣旅外企業家陳美琪自2014年開始把音樂資源帶入雲林縣，其中「藝術光點－圓夢計畫」已贊助184所國小。今年再推動「古典音樂魔法屋」，透過4大主題活動讓雲林縣小朋友輕鬆地認識古典音樂。

勤誠興業董事長陳美琪是斗六市鎮西國小、斗六高中畢業，曾擔任斗高校友會理事長6年，她於2014年起支持母縣的國小參與「藝術光點」、「發現科技新樂園」、「環境台灣」3項校園計畫。

今年「藝術光點計畫－古典音樂魔法屋」由勤眾興業、研揚科技、研揚文教基金會共同贊助，在安慶、尚德、六合、下崙、大美、大東國小等6所小學啟動。

縣府教育處長邱孝文表示，古典音樂魔法屋校園音樂推廣計畫將介紹木管、銅管、弦樂器、鍵盤、打擊樂器等5大類，結合音樂導聆、快閃、巡演方式，豐富雲林學子的音樂視野，使古典音樂融入教學與生活中。

縣長張麗善表示，雲林縣近年積極推動品德教育，加上陳董事長在音樂藝術領域不遺餘力推動，孩子在這樣的教育薰陶下，未來一定能成為身心健康的未來人才，這也是她的期盼。