Arion-SMET主要用於支持步兵作戰，例如運輸彈藥和武器；疏散傷員；遙控或自主偵蒐；和近戰支援。（YouTube）

美國國防部選中韓華防務（Hanwha Defense）的Arion-SMET無人地面車輛（UGV）進行競爭性現場測試和評估項目，這是美國第一次選擇韓國的無人武器系統進行性能測試，可能為2國在未來的現代化項目上進行更大的合作敞開大門。

據韓華防務官方新聞稿10日報導，代號為Arion-SMET的UGV被美國防部長辦公室選為外國比較測試（FCT）設備之一。FCT旨在測試具有高技術準備水平（Technology Readiness Level, TRL）的美國外國盟友的計畫項目和技術，以便快速、經濟地滿足的美國國防要求。

Arion-SMET主要用於支持步兵作戰，例如運輸彈藥和武器；疏散傷員；遙控或自主偵蒐；和近戰支援。該車輛具有模組化設計，可支持各種任務。一些關鍵技術包括自主越野導航；繫繩跟隨士兵或車輛的裝置；通信故障自主歸位；和支持有人/無人團隊（MUM-T）操作的軟體。

電力驅動Arion-SMET提供優異的機動性，最高路速為時速43公里，越野最高時速為34公里，車輛充滿電後可行駛100公里，最大有效載荷為550公斤。

該無人戰鬥車輛配備了基於深度神經網絡（DNN）的遠程控制武器站(RCWS)，它可以偵測/並追蹤敵方士兵，定位敵火方向並自動還擊。憑藉這些創新功能，可以支持步兵有人和無人編隊（MUM-T）作戰。

「這是韓華防務和韓國國防工業的一項關鍵成就，「執行副總裁暨國防部機器人和自主系統開發部負責人Youngwoo Seo說。「Arion-SMET參與FCT計劃證明了我們的國防機器人和無人系統技術已經處於世界一流水平，並被認為具有足夠的競爭力進入美國和其他外國市場。」

Arion-SMET是智能越野導航小型多用途裝備運輸自主車輛機器人（Autonomous and Robotic systems for Intelligence Off-road Navigation - Small Multi-purpose Equipment Transport）的縮寫詞。這台2噸重的車輛是由韓華防務指導的軍民聯合研發計劃於2019年開發的4x4多用途UGV演變而來的6x6 UGV。韓國陸軍去年成功運行了Arion-SMET，以測試該車輛的戰術作戰能力。