大陸青海省西寧市近期再次出現疫情，糧油肉菜等生活必需品市場價格產生波動，青海省市場監管局27日主動作為，積極應對，會同屬地市場監管部門，強化價格風險治理，對群眾反映的價格違法行為進行了核查處置。其中「一顆白菜價格49.31元（人民幣，下同，約合新台幣215元）」其實是誤算成蓮藕價格，已改正。

青海省市場監管局簡要相關通報如下：

一、「一顆白菜價格49.31元」核查情況：

經初查，網路平台反映的超市為位於東川經濟開發區的寧食新心樂超市金橋路店，當日由於工作人員忙中出錯，將藕的條碼打到白菜上，導致以藕的價格對白菜進行了稱重並收費。發現問題後該超市積極向消費者賠禮道歉，退還多收費用40.7元，並取得了消費者諒解。對此，市場監管部門對該超市價格標籤不規範的問題現場責令整改，進行批評教育，要求嚴格按照相關法律法規製作價格標籤，保證消費者的合法權益不受損害。

二、一顆紫白菜價格46.85元：

經初查，網路平台反映的超市為海湖一家超市，紫白菜為稀有蔬菜，在疫情前該超市紫白菜的銷售價格為25元／斤，疫情期間銷售價格為18.8元／斤，不存在哄抬價格。

三、一朵青梗菜花22.86元核查情況：

經10月24日對北京華聯中惠萬達店實地調查，該菜花品種為青梗菜花（有機菜花），疫情前銷售價格約5—6元／斤，市民反映的單價為5.99元／斤。

四、網購和社區團購蔬菜包60元核查情況：

經初查，為避免人群聚集，提高結算效率，部分商家對蔬菜進行了打包銷售，市場監管部門核查全市蔬菜包銷售價格情況，對涉嫌存在哄抬價格的違法行為，目前已立案蔬菜包哄抬價格案件2起，擬從重從嚴從快作出處罰。

下一步，青海省市場監管局將持續加大民生領域商品價格監管力度，聚焦群眾反映的案件線索，堅持嚴查狠打「零容忍」，及時遏制價格違法苗頭、勢頭，依法嚴厲打擊借疫情之機哄抬物價等擾亂市場價格秩序的違法行為。同時，提醒廣大消費者認真核對價格訊息，保存購物繳費憑證，一旦發現價格違法行為，及時撥打12315舉報電話。