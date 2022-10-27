新竹縣人口速成長，兒童醫療資源不足，參選竹北市長的立委林為洲要求衛福部協助提升兒童醫療量能。衛生局長殷東成建議增加幼兒專責醫師制度計畫經費，竹縣7個偏鄉兒科開業專案補助及重症及罕見疾病兒童就醫交通費補助，讓竹縣有更好的兒醫照顧。

林為洲17日帶同立法院環衛委員會在新竹台大新竹生醫醫院召開座談會，指竹北市民敢生樂養，每年入籍竹北市的新生兒超過2000名，家長最在意的不是政府給多少生育補助津貼，而是後續的育兒服務和醫療照顧。

竹北市目前僅東元醫院有兒童急診，新竹台大分院生醫醫院和中醫大新竹附設醫院雖有兒童門診，卻無兒童急診，竹北市的家長往往要驅車到新竹市馬偕醫院，非常不方便。

林為洲說，目前竹北市大醫院嬰幼兒病床加總起來才90床，夜間僅東元醫院有兒童急診，兒童醫療量能非常不夠，該如何提升兒童醫療量能，是他和家長們都很最關心的事。

林為洲並指衛福部2020年試辦「幼兒專責醫師制度」計畫，新竹縣到今年10月有32家醫療院所及55位醫師參與，申請1100萬元才准核700多萬元，其中竹北市有50位幼兒專責醫師，收案涵蓋率4成，有很大的提昇空間。

衛生局長殷東成建議衛福部，幼兒專責醫師制度計畫能增加經費，補助個案管理費和品質成效費，以提升收案涵蓋率。

殷東成並說，新竹縣7個平地偏鄉只有關西鎮有兒科開業，建議中央考量醫療資源不足地區提高兒科開業專案補助，並比照尖石和五峰兩山地鄉，對7個偏鄉的重症及罕見疾病兒童就醫交通費補助。

衛福部政務次長石崇良表示，新竹縣市是一個醫療區要落實醫療分級制度，兒童醫療重罕症集中醫療在新竹馬偕醫院，急症要就近及時在竹北東元醫院，已向行政院爭取提高幼兒專責醫師的個案管理費並擴大辦理，希望明年全國能達到50％的收案涵蓋率，兒科開業補助屬健保局會再研究。