《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》攝影集收錄作品。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》攝影集收錄作品。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》攝影集收錄作品。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

歷經1年多籌備，基隆市文化局27日發表《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》文學攝影集。這本攝影集是社會學家李明璁帶領的金鼎獎得獎團隊探照文化合作，由4位風格不同的專業攝影師共同採集拍攝，從拍出上萬張照片裡精挑細選150張影像，集結成冊並出版。文化局長陳靜萍表示，希望透過這本書，可以為基隆留下當代的城市風景。

陳靜萍表示，臺灣紀實攝影的先驅鄭桑溪老師是基隆人，在1960年代前後，攝影風潮興起前，為那個時代的基隆留下堪稱經典的珍貴生活影像。如今一甲子的時間過去，我們秉持著致敬經典、邁步向前的心情做出了這本書，希望可以為基隆留下當代的城市風景。

陳靜萍說，這本書的封面照片跳脫傳統基隆意象，特意挑選整齊層層堆疊的彩色貨櫃照，亮麗繽紛的貨櫃色彩，印襯了基隆令人熟悉的煙雨濛濛背景色調；書腰與內頁封面選用基隆代表地景──基隆嶼，從美國中文網所評選出全球最美前21的日出景點阿拉寶灣所拍攝。藉用這樣的雙層封面設計，讓民眾可以看到基隆不同的城市面向。

陳靜萍指出，除內容外，這本書採用特殊規格的精裝裝幀，設計了袖套盒、書腰等巧思，將蛻變中的基隆包藏在精美的裝幀設計內，讓民眾閱讀時像是一層一層拆開禮物包裹，也代表著想將基隆之美做為禮物送給每位讀者的心意。

文化局圖書資訊科長鄭婕希補充，這次的拍攝內容以近年來作為全台矚目焦點的「大基隆歷史場景再現整合計畫」為核心基底，從過去的歷史古蹟到蛻變中的城市建設；為人所知的基隆景點到習焉不察的常民生活；生動的城市活動到閑靜的城市常景，讓各種不同面向得以在鏡頭前被舒展開來，讓大家更深入基隆港都。