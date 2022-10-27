桃園市立圖書館新總館為複合式建築，分為圖書館棟及電影院棟，為完善館內設備，近期舉辦3場壓力測試，邀請專家、身障團體入館勘查，用放大鏡揪出缺點。（桃園市政府文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市立圖書館新總館座落在藝文廣場，館舍為複合式建築共分為圖書館棟及電影院棟，為完善館內設備，近期舉辦3場壓力測試，邀請專家、身障團體等入館勘查，用放大鏡揪出缺點。市圖及新工處正針對被點出的缺點著手改善中，試營運日期預計延期至12月上旬。

市府斥資22億元建置的市圖新總館，由日本建築師以生命樹作為設計概念，號稱是「全台最美圖書館」，圖書館棟規畫大型繪本區、親子閱覽區、演講廳及文創商場，電影院棟將有國賓影城、蔦屋集團、星巴克進駐，不過試營運日期一延再延，引起外界議論，對此館長姚敦明說，10月中旬起陸續安排3場壓力測試，廣邀專家到現場勘察與測試，後續開幕試營運日期及相關活動規畫近日會向市民公告。

姚敦明表示，壓力測試邀請到教育部健全直轄市圖書館營運體制計畫輔導團、圖書資訊、建築專家及市內身心障礙等3個團體分別踏勘，其中身心障礙團體委員更親自操作借還書、使用無障礙廁所、電梯及動線等，對無障礙空間、廁所讚譽有加，認為輪椅行駛預留的轉角空間夠大、廁所也很舒適。

姚敦明指出，另也有點出幾個重要建議，包括館內空間寬廣應加強動線與指標，針對兒童入館的部分，有人認為館內應盡量避免選用過於尖銳的桌椅，加強兒童防護措施，另有人發現由於館內採用玻璃欄杆，雖有噴上磨砂噴漆但仍易產生走光疑慮，市圖與新工處正在改善中，盼透過不同強項專業人士現場實地勘察提供意見，落實公共工程檢驗以及公開透明的回報機制。