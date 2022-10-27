恆指周四高開2.6%，一度大漲逾3%，然而隨著逢低買進的投資人熱情不再，指數逐漸收窄漲幅；此外大陸工業企業獲利下滑、新冠肺炎疫情的蔓延，以及內地股市表現不佳，皆拖累市場情緒。

周四香港恆生指數收盤上漲110.27點或0.72%，為15427.94點。國企股(H股)升25.32點或0.49%，為5242.86點。

科技指數再漲1.1%，阿里巴巴終於反彈，升4.1%，報64.8港元；騰訊升0.7%，報213港元，仍低於250港元；京東大漲5.8%。

黃金及貴金屬股升3.6%，中國黃金國際升3.67%，紫金礦業升6.2%，招金礦業升3%。

教育股大漲，新東方上漲20.0%，報20.65港元；新東方在線也上漲8.0%。新東方集團公布6~8月營收年減43%，淨利年增9%。

中遠海運升1.2%；該公司獲准入股德國漢堡港24.9%股份，並且公布今年前9個月營收年增22%，淨利年增0.3%。