【全程字幕】文件曝光！踢爆鄭運鵬申請陸專利填「中國台灣」 國民黨嗆：還抗中保台？ @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭藍營批爆，過去到中國經商期間，向中國知識產權局提出專利申請文件，其中稱自己的國籍、居所為中國，申請地址更寫中國台灣省台北市，發明中也大幅度引用中興、華為的技術，這一爆料立刻引發網路社群大量討論。

PTT網友大酸，「人家那是忍辱負重賺取人民幣作為抗中保台建國基金」、「原來是中共同路鵬」。而鄭運鵬臉書今天發文與嘉義縣長翁章梁直播美食吃播，出現大量網友洗版，網友詢問「請說明國籍中國台灣可以選桃園市長嗎？」、「中國鵬可以多推薦一下中國台灣桃園的美食嗎？」、「人民幣是不是真的很香啊？」、「選上了變中國台灣省桃園市長？」

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞則在臉書發文指出，只要當過留學生，不會不了解中國的野蠻。他發文寫到，今天張善政跟朱立倫栽培的打手凌濤，指鄭運鵬在離開政界期間所開設的公司，以「中國台灣」的名稱，申請國際專利，指控鄭運鵬是中共同路人，「老實說，這不僅是荒謬，更是悲哀。」

黃韋鈞說，張善政跟凌濤都曾是留學生，不會不知道，在國際社會台灣處處受到中國打壓，從學校官網資料填寫、航空公司國籍資料，甚至只是簡單的網購表單等等，處處都被中國用 Taiwan China來吃豆腐，佔便宜。面對台灣人的困境，國民黨維持一貫唱和中國、謾罵台灣的「主旋律」，表面上高唱九二共識一中各表，但對於台灣人被打壓、被中國，面對中共高官時一個屁都不敢放，今天更回過頭來罵台灣人為何要被中國欺負，蠻橫無理，莫過於此。

他說，選舉要有良心，張善政「主動」擔任反獨促統、中國代理小黨的問題，他自己應該要解釋清楚，若是識人不明，講出來大家也會願意接受。但絕對不會因為他潑了鄭運鵬紅墨水，這些問題就會憑空消逝，反而只會再次讓人關注，張善政頭頂上那面不停擺動閃爍的五星紅旗。