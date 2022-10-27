國民黨嘉義縣長候選人王育敏今到阿里山茶區梅山鄉拜票、與居民座談。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏說，大陸是全球最大市場，自己當選才有可能為嘉義縣的農民打開對岸市場。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今到阿里山茶區梅山鄉拜票、與居民座談，正值採茶季節，有茶農訴苦近年與對岸關係不佳，茶葉外銷受阻、農民生計大受影響，王育敏說，大陸是全球最大市場，自己當選才有可能為嘉義縣的農民打開對岸市場。嘉義縣政府則說，阿里山高山茶銷售以國內市場為主，目前縣府積極開發清真市場、日本及歐盟，尤其許多青壯農茶葉生產外也種咖啡，也由縣府積極推動相關產業行銷。

王育敏今與黨籍嘉第3選區議員候選人陳信文一同至梅山山區拜票，向王育敏提出茶農遇到的困境，不少茶農都提到，近年與大陸關係不佳，茶葉外銷受阻，有茶農就感嘆的說，茶種了不能不採、不得不製，請人採茶也要花錢，但是做了茶卻無處可賣，只能堆在家裡。

王育當場敏承諾梅山鄉親，打開農產行銷通路本就是自己的政見，且除了在國內推廣，更要建立國際多元銷售管道，指中國大陸是全球最大市場，而國民黨一直以來致力於兩岸和平交流，她當選後才有可能為嘉義縣的農民打開中國大陸市場。

王育敏強調，梅山山勢多變、茶園景觀錯落有致，除了農產品之外，梅山更擁有得天獨厚的觀光資源，值得好好發揮利用，指王育敏認為現在民進黨由於長期執政，對於很多該做的事都輕忽懈怠，必須透過政黨輪替才能給嘉義鄉親更好的未來。