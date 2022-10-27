台中市政府衛生局舉辦衛生保健績優志工及團隊表揚大會，表揚特殊貢獻獎1名、績優志工團隊獎3隊與松馨獎、梅馨獎及蘭馨獎共88名。（馮惠宜攝）

80歲的朱菊蘭（右）48歲時投入醫院志工行列，穿梭急診室、安寧病房，30多年下來不曾間斷。（馮惠宜攝）

昔日是鋼琴老師的朱菊蘭，48歲時因老公和孩子在外地上班、就學，她因而投入醫院志工行列，穿梭急診室、安寧病房，30多年下來不曾間斷，服務時數光20年就累積破一萬小時，今年更榮獲台中市衛生保健志工特殊貢獻獎，現年80歲的她表示，生命可貴、服務別人，自己也開心何樂而不為，要「做到不能做」為止。

台中市政府衛生局27日於市府4樓集會堂舉辦衛生保健績優志工及團隊表揚大會，由副市長令狐榮達表揚特殊貢獻獎1名、績優志工團隊獎3隊與松馨獎、梅馨獎及蘭馨獎共88名；80歲的朱菊蘭由兒子陪同出席領獎，兒子說，看到媽媽如此投入，讓他也行有餘力投入志工行列。

朱菊蘭於民國78年加入中國醫藥大學附設醫院志工隊，除急診服務外，還從事安寧居家服務，面對急診或是安寧病房內忽然痛失親人而致情緒失控的家屬，總是能適時給予溫暖，並以她的人生智慧耐心開導，安撫家屬情緒，深獲民眾肯定；此外，因體認生命無常，為讓人生更有意義，朱志工還簽署「不施行心肺復甦術或維生醫療」(DNR)及器官捐贈意願卡，讓愛延續下去。

令狐榮達代表市長盧秀燕向志工致上最高敬意與謝意，盼暖流源遠流長，打造台中成為兼具「軟實力」及「暖實力」的城市。他也強調，近年新冠疫情嚴峻，防疫工作變得異常艱辛，所幸有一群熱心奉獻的衛生保健志工，仍堅守崗位協助市府建立堅實的防疫網絡。

衛生局長曾梓展說明，今年度表揚活動以「融合 摯愛台中 志愛志工」為主題，頒獎會場特別設置志工服務身影的拍照背板，紅地毯兩側也陳列每位得獎志工的優良服務事蹟與身影，榮耀得獎志工與家人及志工團隊夥伴。