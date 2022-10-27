創投界聞人、富鑫創投董事長邱羅火3年前引介已下市的勝麗公司與國巨子公司同欣電併購，涉嫌於禁止交易期間違法進行內線交易，獲利數十萬元，檢調今年4月搜索約談邱羅火、邱妻范兆英及人頭陶繼冬3人，台北地檢署複訊後諭令邱、范夫婦各以300萬及20萬元交保候傳。檢調27日再度展開偵查行動，搜索5處地點，二度約談邱男夫婦及兒子、陶男4人查證。

調查局獲報，2019年12月27日，上櫃封測廠勝麗國際宣布與上市公司同欣電以股權轉換方式合併，合併後勝麗下櫃成為同欣電子公司，當時身兼同欣電董事長的陳泰銘對此樂觀表示，同欣電未來將成為全球最大 CMOS 封測廠。

檢調懷疑，邱羅火因協助當時上櫃的勝麗與上市公司同欣電合併，因此掌握雙方合併換股條件及時程等關鍵訊息，於是合併案重訊公告前，透過人頭買進勝麗股票，待股價上漲後賣出獲利，估計獲利數十萬。

今年4月，台北地檢署指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，並約談邱羅火、邱妻范兆英及人頭陶繼冬3人，檢方複訊後諭令邱、范各以300萬及20萬元交保候傳。

檢調為釐清內線交易及人頭金流，27日二度搜索5處，二度約談邱羅火、邱妻范兆英及兒子、人頭陶繼冬共4人，稍晚將移送北檢複訊。