機車停車究竟該立中柱還側柱，是長年爭論不休的話題，而一名網友日前在街頭直擊一名騎士在機車後方立著自製立牌，稱自己「沒有中柱，不用代立」，貼文曝光後，引起兩派網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張照片，透過畫面可見，為一輛老舊的小綿羊機車，機車後座豎起自製立牌，上頭以紅字大大寫著，「沒有中柱，不用代立」，後方則補充表示，中柱因被人硬移車毀損拆除，型號停產無法再安裝，請勿擅移別人機車，造成毀損依法求償。

貼文曝光後，不少網友十分不諒解，紛紛留言開戰停車究竟該立中柱或側柱，網友表示，機車停車若立側柱而非中柱，會導致車身歪斜，不僅佔去大量停車空間，也容易卡到其他機車，「沒有中柱的機車，會造成他人困擾好嗎？其他人都乖乖的站好，就你自己在那邊三七步」、「那我就幫你把車躺平」、「沒有就去裝啊，這靠背這麼高，停斜的最容易卡到別人...」。

一派網友認為，機車停車必須立中柱，才不會影響到停在隔壁的騎士。（圖／Shutterstock提供）

另一派習慣立側柱的網友則表示，「側柱最讚」、「不懂為什麼一定要立中柱，取車騎車空間不大根本很難駛離啊！況且有小孩又更麻煩了」；也有一派網友點出，多數的機車停車格規定一格放一輛機車，以現行的停車格寬度來說，不管在格內立中柱或側柱，基本上都不會影響到他人，但偏偏有些騎士不遵守規定，喜歡一格擠多輛機車才導致衝突發生。

其中一派網友認為機車側柱只要輕輕一踢就能停車，相當方便。（圖／Shutterstock提供）

還有網友嘲諷，該輛機車相當老舊，實在不曉得還有何處可以毀損，「看起來就是仗著自己的車破舊，到處刮別人的車」、「基本上會讓車子外觀變成這樣的人你跟他說有中柱他也不會換，因為太貴了」。