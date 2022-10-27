和陌生人合租房子，總有些生活習慣要磨合，不過遇到這樣的人你能忍受嗎？一名女網友表示，租屋處是共用洗機，但鄰居洗完衣服後常常一放就是好幾個小時，讓她覺得好噁心。貼文曝光後引起共鳴，還有人分享更可怕的自身經驗。

原PO在臉書《靠北租屋2.0》發文抱怨，自己租屋處的房客全是女生，洗衣機也是大家共用，不過其中一名鄰居時常洗完衣服不拿出來，甚至出門2、3小時才回來處理，儘管她曾和房東反映，但該鄰居依然故我，讓原PO忍不住痛批「真的很噁」。

貼文曝光後，引起網友共鳴，「我還遇過放在洗衣機裡面兩個禮拜的，都臭掉了」、「我會拿出來放地上」、「如果對方沒有放籃子在旁邊，我會先拿起來放在洗衣機蓋子上欸」、「遇過洗被子兩個禮拜沒拿出來，我後來都洗投幣式的…」，另外也有人提供解方，「請房東準備公用洗衣籃，可以先幫前位房客裝籃，方便下一位繼續使用」。

林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈曾指出，若洗衣機不具備烘衣功能，運轉過後內部環境潮濕，正是細菌和黴菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都可能產生細菌，讓人穿上衣服感到發癢不適，長久下來也會對健康造成影響。