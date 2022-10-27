雲林縣北港糖廠市地重劃全面啟動，帶動地方繁榮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港糖廠市地重劃全面啟動，帶動地方繁榮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮為國內宗教信仰重鎮，以北港朝天宮為中心，惟長期過度集中發展，市區建築老舊、空間趨於擁擠，且缺乏公共設施，考量北港糖廠自2004年已停止生產，對於空間發展上產生阻隔，有必要進行整體規畫。

為紓緩北港鎮市中心成長壓力及改善北港糖廠長期閒置情形，縣府展開市地重劃，透過保存糖業及鐵道文化的方式活化糖廠，將原閒置場域轉化為北港地區觀光旅遊新亮點，並導入低密度住宅社區，提供優良居住環境，帶動地方及產業發展。

雲林縣政府本月21日舉辦「雲林縣北港糖廠市地重劃案」開工典禮，由縣長張麗善率副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良，偕同縣議員黃文祥、黃美蘭、北港鎮代理鎮長張庭魁等人共同參與動土儀式，正式宣告大北港重大建設即將全面啟動，並向鄉親說明大北港重大建設計畫。

張麗善表示，「雲林縣北港糖廠市地重劃案」總面積約20.96公頃，重劃後可無償取得公共設施用地約7.42公頃，另提供可建築用地13.55公頃住宅區，以及第1-1種、第1-2種、第2種糖業風貌產業專用區，計畫區內闢建18米寬園道，完工後可從華南路直通文仁路及媽祖大橋，快速聯通水林鄉、嘉義縣六腳鄉與朴子市等地區，提升沿線土地價值與促進產業活動。

縣府地政處長黃凱達指出，本次市地重劃的另一重點，就是大同路北側的「文中三學校用地」，現況為縣立建國中學，其校地部分屬台糖公司尚未辦理徵收，為配合學校擴建需求，故將部分未取得的學校用地約3428平方公尺納入開發範圍，透過跨區市地重劃方式由縣府無償取得。縣府團隊在開發工商業用地之餘，仍不忘為教育事業努力，全案工期720日曆天，預計最快2024年底完工。

張麗善提到，大北港地區這些年來人口流失非常嚴重，為留住年輕人，一定要增加就業機會，縣府團隊用心為大北港地區作出最適當的規畫，且付諸行動實現各項重大工程開發。北港糖廠市地重劃，歷經多年努力終於順利動土，斥資約4億3774萬元，重劃範圍內規畫住宅區、糖業風貌專用區等用地。

另外，北港糖廠西側的「大北港科技產業園區」，已進入公開徵求意見階段，預計2024年都計完成審議，希望2027年開始招商引資，輔以總計2.2億元預算的「雲西文化觀光廊帶亮點計畫」，期望藉由香客轉遊客，持續為大北港地區帶來觀光旅遊人潮、提升商業價值與促進地方繁榮發展。

張麗善也呼籲中央國有財產署，正視地方對於北港轉運站的殷切期盼，盼一紙公文恢復原來契約，讓縣府得以馬上進入招商作業。相信透過縣府完整政策擘畫，建構雲林下一代的未來，為大北港地區創造更好的機會，讓鄉親看到北港發展及未來希望。