據內政部統計，台灣65歲以上老年人口占總人口比率在今（111）年9月底達到17.33％，頂新和德文教基會除了以經費支持扶助老人的社福團體外，近年也透過「愛的GOOD力」好物網路商店推廣愛心產品，協助社福團體自食其力籌措營運經費。

彰化縣老年人口比率高於全國，社頭鄉湳底社區早在99年就開始籌備老人共餐的服務，背後的推手是當時社區發展協會執行長詹紹周，為了解決經費不足問題，詹紹周與夫人不斷懇求其親戚傳授豆腐乳的製作祕方，三個月後終獲對方首肯傳授，社區得以朝自給自足邁進，也獲得農委會「農村好物」的殊榮，廣受消費者好評與喜愛。湳底社區自2015年啟動送餐服務以來，已送出超過6萬6000個愛心便當，減輕長者與家屬的負擔。

南投縣高齡人口占19.94％，已逼近成為超高齡縣市的標準，頂新和德文教基金會以經費支持中寮龍眼林福利協會，提供老人送餐服務，近年來也和埔里愚人之友基金會合作「代間食堂」，透過青銀共學、共餐的機制，讓長輩們走出家門互相照顧，並以「厚熊」、「笑狗」可愛圖案推出多款文創商品，是超人氣辦公室療癒小物。

頂新和德文教基金會邀請民眾到「愛的GOOD力」好物網路商店，購買公益團體的優質商品。