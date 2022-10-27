群創（3481）公佈2022年第3季財報，單季稅後淨損為127億元，單季每股淨損為1.27元，累計前3季每股淨損為1.5元，展望第4季，群創預估，大尺寸面板產出將與第3季持平，ASP則季減1%到5%（down low single digit %）；中小尺寸面板產出將季減11%到14%（down low teens %）。

面板需求急凍，群創跟友達（2409）第3季同現百億元虧損，群創第3季合併營收為480億元，營業淨損為154億元，稅後淨損為127億元，單季每股淨損為1.27元。折舊及攤銷為79億元，資本支出為46億元。

在出貨方面，群創第3季整體出貨面積611萬平方公尺，較前一季減少6.2%，液晶面板售價為每平方公尺254元美元；中小尺寸營收為新台幣109億元，較前一季減少6.8%；中小尺寸合併出貨面積74.41萬平方公尺，較前一季減少9.3%。

若營收以產品應用別區分，可攜式電腦佔比為19%、手機及商用產品為19%、車用產品為20%、桌上型螢幕為10%、電視為32%；以產品尺寸別區分，10吋以下為24%、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。

群創表示，第3季全球總體經濟受到俄烏戰爭、通膨、及各國升息等不確定性因素影響，造成消費市場需求減弱，面板價格處於低檔，公司單季營收較上季衰退17.1%。然而，因應市場需求減緩，公司在第3季謹慎管控成本費用，使得營業費用較去年同期減少19%。

群創今年前3季合併營業收入為1758.02億元，營業毛利為2.59億元，營業淨損為188.77億元，歸屬於母公司業主稅後淨損為155.96億元，每股淨損為1.5元。

展望第4季，群創表示，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，使庫存回到健康水位，預估第4季大尺寸面板產出將與第3季持平，ASP則季減1%到5%（down low single digit %）；中小尺寸面板產出將季減11%到14%（down low teens %）。

由於全球景氣仍然嚴峻，群創將審慎管理成本支出及產能利用率，同時加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值營收比重，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。