立積(4968)今(27)日舉辦法人說明會，第三季營運出現回溫，單季每股稅後盈餘為1.1元，為近5季度的新高，展望營運表現，業務行銷副總黃智杰表示，目前看到路由器標案已經有開始拉貨的跡象，預期明年Q1~Q2會是一個明顯拉貨的時間點，最快在明年下半會看到一個反向發生，有機會出現單季營收YOY有兩成以上成長。

立積第三季營收為8.96億元、季增加2.3%、年減少14.96%；單季淨利為9867萬元、季成長159.7%、年成長240.2%，每股稅後盈餘為1.1元，單季毛利率為36.23%，季成長4.73個百分點、年成長9.83個百分點。

黃智杰表示，立積庫存還是在操作中，後續會越來越低，第三季毛利率回升，主要就是庫存回升，且隨著晶圓產能鬆動，也有開始對代工廠商進行議價。

受到大陸經濟狀況不佳影響，立積大陸市場營收占比減少，黃智杰表示，立積對於大陸市場的營運布局沒有改變，智慧手機用WiFi FEM長線還是要朝向市占率7~8成努力。他坦言，大陸智慧型手機今年衰退很嚴重，現在WiFi FEM占比營收約5~7%，預計明年在新手機推出下會有利於營收占比提升，長線目標還是2成。

整體大陸市場狀況來說，黃智杰表示，現在看到路由器標案已經開始拉貨，但PON目前節奏還是比較慢，整個時間點來說，預期明年Q1~Q2會是一個拉貨的時間點，最快在明年下半會看到一個反向發生，有機會出現單季營收YOY有兩成以上成長。

黃智杰表示，看好明年大陸營收零售會有明顯回溫，主要是因WiFi路由器是屬於剛性需求，長期大陸還是非常大的市場，光是WiFi路由器在大陸市場每個月有高達7~8KK(百萬)的吞吐量，所以明年立積在大陸市場的營收占比不會像現在一樣只有2成。

黃智杰表示，立積第三季WiFi6營收下滑主要是主晶片供應以及零售銷售沒有上來，現階段零售沒有看到太大的回溫，但現階段主晶片供應有變好，主晶片交期約20幾天，也有一些價格上的調整，美系、台系都有調整，但以台系調整的幅度較大。目前WiFi 5和WiFi 6在立積出貨占比呈現各半，整體看到WiFi6滲透率並沒有放緩跡象；除此之外，WiFi7目前已經進入送樣階段，有意義出貨最快落在明年下半年。

至於市場關注的美中晶片戰升溫是否有衝擊到營運，黃智杰表示，本次出口禁令瞄準高階製程，立積主要以55奈米為主，所以晶片戰沒有看到影響。